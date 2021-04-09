В пятницу и в субботу, 9−10 апреля, по территории Узбекистана продолжится вынос теплого воздуха с зарубежного юга, осадков не ожидается, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха составит ночью +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26. Такая температура на 2−3 градуса превысит многолетние значения этих дней.

В воскресенье ожидается спад температуры. «Виной этому заток относительно прохладной воздушной массы с районов Казахстана», — пояснили синоптики.

Осадков не ожидается, ночная температура будет в тех же пределах +7…+12, а днем не превысит +17…+22 и будет на 2−3 градуса ниже нормы.

В эти дни по горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 1600 м лавиноопасно.