11 и 25 апреля официальный дистрибьютор легковых автомобилей южнокорейского автобренда в Узбекистане приглашает всех владельцев автомобилей Hyundai на специальную бесплатную диагностику в дилерские центры Ташкента Hyundai Yunosobod и Hyundai Premium Sergeli.

О том, что включает в себя программа Before Service, рассказал технический директор Hyundai Auto Asia Александр Петенёв.





Проведение Before Service является частью программы лояльности бренда для владельцев легковых автомобилей Hyundai. Программа реализуется во всех странах, где бренд представлен официально. Она направлена на поддержание безопасности автомобиля и включает в себя бесплатную диагностику по 27 параметрам.

В чем заключается особенность программы, если проводить диагностику и проверять автомобиль рекомендуют всем автомобилистам

Рекомендуют все, а проводят бесплатную диагностику только в Hyundai. Компания заботится о безопасности своих покупателей и готова помогать им в уходе за автомобилем. Традиционно Before Service проводится весной и осенью. Выбор этих времен года не случаен. Именно в этот период подготовить автомобиль к летнему/зимнему сезону можно максимально выгодно и комфортно.

Могут ли принять участие в программе автомобили, гарантийный срок которых уже истек

Программа охватывает все автомобили бренда независимо от страны, дилера и года приобретения. Например, если клиент приобрел автомобиль в России и ОАЭ пять лет назад, он тоже может поучаствовать в программе.

Как проходит Before Service

Нужно позвонить, записаться, приехать в оговоренное время и передать автомобиль мастерам. В течении 40 минут мастера проведут диагностику. Пока автомобиль диагностируют, можно провести тест-драйв другой модели или отдохнуть в зале ожидания. Также гостям предлагается кофе-брейк и небольшие брендовые подарки в качестве благодарности за заботу о безопасности.

Что включают в себя 27 параметров

Это параметры систем подкапотного и салонного пространства, а также электроники. В случае выявления неисправностей их можно будет исправить на месте. Также можно записаться на сервисное обслуживание в удобное для клиента время.

Как обстоят дела с запасными частями и расходными материалами

Компания располагает достаточным запасом необходимых запасных частей. Дилерские центры дистрибьюции функционируют по стандарту 3S: реализация автомобилей, сервисное обслуживание и продажа запасных частей и дополнительного оборудования. Специальное подразделение отвечает за заказы и доставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, рекомендованных брендом.

Адрес дилерского центра Hyundai Premium Sergeli: Сергелийский р-н, ТКАД, 68.

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

Адрес дилерского центра Hyundai Yunosobod: Юнусабадский р-н, проспект А.Темура, 77А.

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

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