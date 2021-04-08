Международная группа компаний КНАУФ работает на рынке Узбекистана более 20 лет. Штукатурка, шпаклевка и гипсовые плиты (до перехода на новый стандарт они назывались «гипсокартонные листы») выпускаются по немецкой технологии на двух предприятиях КНАУФ в Бухарской области.

Новый завод КНАУФ в Ферганской долине

В 2019 году компания приступила к строительству третьего завода в Узбекистане. Локацией для нового объекта выбрали Ферганскую долину. Сумма запланированных инвестиций составляет 17,2 млн евро.

«Ферганская долина — огромный регион нашей страны с серьезными потребностями в качественных стройматериалах. При этом транспортные расходы по доставке продукции туда достаточно велики. Дорога на грузовом автомобиле из Бухары до городов Ферганской долины занимает 15−16 часов, а непрерывность поставок зависит от погодных условий на перевале. Железнодорожная доставка тоже не всегда бывает оперативной. Все перечисленные неудобства решит строительство завода. Его производственная мощность равна 17 млн кв. м гипсовых плит и 40 тысяч тонн сухих гипсовых смесей в год. Новое предприятие покроет спрос региона и снизит логистические издержки, которые влияют на потребителя. Таким образом, жители долины смогут покупать стройматериалы немецкого качества в необходимом количестве с достаточно оперативной доставкой", — объяснил Дмитрий Дерипалко, руководитель предприятий КНАУФ в Узбекистане.

Экологичность производства КНАУФ

Строительство ведется по стандартам, которые действуют на заводах КНАУФ по всему миру, с обязательным соблюдением национальных норм и требований. Внедренные технологические решения энергоэффективны и экологичны.

«Все заводы международной группы КНАУФ, помимо национальных стандартов, обязаны следовать глобальным стандартам компании. Например, соблюдать методы бережливого производства (5S) и постоянного улучшения (CI). Требования к производству в Узбекистане ничем не отличаются от требований к штаб-квартире КНАУФ в Германии. Пылеулавливающие установки обеспечивают отсутствие пылевых эмиссий в помещениях и на прилегающих территориях. От КНАУФ не бывает «пылевых шлейфов» и вредных выбросов. Уже сегодня, до запуска завода, мы инициативно проводим инспекцию запыленности воздуха. После ввода в эксплуатацию завода мы сможем документально подтвердить экологичность нашего нового предприятия. Так жители близлежащих районов будут уверены в том, что наше производство не влияет на окружающую среду. Хочется, чтобы все игроки рынка соблюдали стандарты экологии, чего пока не наблюдается в Ферганской долине", — рассказал Дмитрий Дерипалко.

На сегодняшний день инвестиции в «КНАУФ Гипс Фергана» освоены на 70%: закончены строительство корпуса и монтаж гипсокартонной линии, ведется монтаж гипсового завода. Запуск завода запланирован на конец 2021 года.

КНАУФ — международная компания, основанная на принципах семейного бизнеса. Компания сумела сохранить эти ценности несмотря на глобальный масштаб деятельности. Сегодня международная группа КНАУФ является одним из крупнейших производителей стройматериалов в мире. В 1993 году началась инвестиционная деятельность КНАУФ в России, затем приобретались и создавались предприятия в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Грузии. Маркетинговая деятельность распространилась практически на все страны СНГ, Грузию и Монголию. Предприятия КНАУФ в странах СНГ оснащены современным оборудованием, используют единую для всей международной группы технологию производства и выпускают качественные строительные материалы. Стандарты качества являются едиными как для предприятий КНАУФ в Германии, так и для стран СНГ.

Подробную информацию о группе КНАУФ в странах СНГ и в мире можно найти на сайтах knauf.ru, knauf.com.

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