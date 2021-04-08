С 9 апреля каждую пятницу участников обновленной программы лояльности Beeline Club 2.0 будет ждать бонус, акция или скидка, доступная только в этот день недели. Воспользоваться бонусом просто — абонентам нужно следить за новостями в разделе Stories приложения Beeline Uzbekistan каждую пятницу.

Акция Juma Muborak — это логическое продолжение целенаправленной работы компании по построению цифровой экосистемы. Год назад программу лояльности перезапустили с обновленным названием, что позволило Beeline Uzbekistan предоставлять больше выгодных предложений абонентам.

За год с начала старта программы лояльности количество участников превысило отметку в 2 миллиона абонентов. С марта 2020 года в Beeline Club 2.0 было предоставлено 720 тысяч бонусов, 220 тысяч МБ, более 15 тысяч минут.

Абоненты Beeline Club 2.0 получают бонусы за пополнение мобильного баланса, активацию интернет-пакетов, нахождение в сети и обмен полученных бонусов на мобильные и цифровые услуги. Кроме того, абоненты Beeline Сlub 2.0 могут получить скидки и бонусы у партнеров компании во многих городах Узбекистана.

Акция Juma Muborak поможет Beeline Uzbekistan создавать цифровой мир абонентов по всей стране, совершенствуя работу над улучшением бонусной программы.

Стать участником программы лояльности можно при помощи приложения Beeline Uzbekistan или набрав код: *777#.

Подробности можно узнать по ссылке.

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