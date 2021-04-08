Возможность образования тромбов должна быть указана в качестве одного из очень редких побочных эффектов вакцины от коронавируса Vaxzevria англо-шведской компании AstraZeneca, заявил Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA). Об этом пишет РБК.
В сообщении EMA говорится, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов.
По данным EMA на 4 апреля, в европейской базе данных зафиксировано 222 случая возникновения тромбозов, при этом в Великобритании и остальной Европе вакциной от AstraZeneca было привито около 34 миллионов человек.
В большинстве случаев тромбы образовывались в течение двух недель после введения первой дозы вакцины у женщин младше 60 лет. Однако конкретные факторы риска EMA пока назвать не может.
В связи с этим агентство призвало медиков пристально отслеживать возникновение у пациентов признаков тромбоэмболии и тромбоцитопении.
«Своевременно распознав признаки возникновения сгустков крови и снижения уровня тромбоцитов и вовремя приступив к лечению, медики могут помочь пострадавшим и уберечь их от осложнений», — говорится в сообщении EMA.
Одновременно с этим вакцинированных призвали следить за своими ощущениями и немедленно обращаться к врачам в случае возникновения следующих симптомов:
- одышка;
- боль в груди;
- отеки в ногах;
- постоянная боль в животе;
- сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения;
- мелкие пятна крови под кожей за пределами места укола.
Возможным объяснением образования сгустков крови при падении уровня тромбоцитов в EMA назвали иммунный ответ, который приводит к возникновению состояния, близкого к тому, что иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин (гепарин-индуцированная тромбоцитопения, HIT). В связи с этим эксперты намерены провести дополнительные исследования.
Напомним, в связи с сообщениями о случаях тромбоза и летального исхода у привитых вакциной AstraZeneca ряд стран полностью или частично приостановил использование этого препарата. EMA тогда тоже заявляло, что польза от вакцины перевешивает риски побочных эффектов. Ряд стран впоследствии возобновил вакцинацию.
Шер
Кто, чем и как у нас проводит своевременное распознавание признаков возникновения сгустков крови и снижения уровня тромбоцитов у привитых?