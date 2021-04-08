Возможность образования тромбов должна быть указана в качестве одного из очень редких побочных эффектов вакцины от коронавируса Vaxzevria англо-шведской компании AstraZeneca, заявил Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA). Об этом пишет РБК.

В сообщении EMA говорится, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов.

По данным EMA на 4 апреля, в европейской базе данных зафиксировано 222 случая возникновения тромбозов, при этом в Великобритании и остальной Европе вакциной от AstraZeneca было привито около 34 миллионов человек.

В большинстве случаев тромбы образовывались в течение двух недель после введения первой дозы вакцины у женщин младше 60 лет. Однако конкретные факторы риска EMA пока назвать не может.

В связи с этим агентство призвало медиков пристально отслеживать возникновение у пациентов признаков тромбоэмболии и тромбоцитопении.

«Своевременно распознав признаки возникновения сгустков крови и снижения уровня тромбоцитов и вовремя приступив к лечению, медики могут помочь пострадавшим и уберечь их от осложнений», — говорится в сообщении EMA.

Одновременно с этим вакцинированных призвали следить за своими ощущениями и немедленно обращаться к врачам в случае возникновения следующих симптомов:

одышка;

боль в груди;

отеки в ногах;

постоянная боль в животе;

сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения;

мелкие пятна крови под кожей за пределами места укола.

Возможным объяснением образования сгустков крови при падении уровня тромбоцитов в EMA назвали иммунный ответ, который приводит к возникновению состояния, близкого к тому, что иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин (гепарин-индуцированная тромбоцитопения, HIT). В связи с этим эксперты намерены провести дополнительные исследования.

Напомним, в связи с сообщениями о случаях тромбоза и летального исхода у привитых вакциной AstraZeneca ряд стран полностью или частично приостановил использование этого препарата. EMA тогда тоже заявляло, что польза от вакцины перевешивает риски побочных эффектов. Ряд стран впоследствии возобновил вакцинацию.