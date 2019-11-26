«Узкимёсаноат» и российская «Татнефть» подписали соглашение о создании и деятельности совместного предприятия на «Первом резинотехническом заводе» в Ангрене.

Документ был подписан по итогам бизнес-форума «Узбекистан — Татарстан», состоявшегося в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента Татарстана Рустама Минниханова.

«СП будет владеть заводом, у нас в СП 51%», — сказал журналистам генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов по итогам подписания документа. Гендиректор «Татнефти» пояснил, что узбекская сторона участвует в СП активами завода, российская компания — денежными средствами.

«Объем финансирования (в развитие завода — ред.) предварительно оценивается минимум в полмиллиарда долларов», — добавил Наиль Маганов.

Председатель «Узкимёсаноат» Одил Темиров сообщил «Газете.uz», что до конца года с участием «Татнефти» планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта по расширению мощностей и номенклатуры производимой шинным заводом продукции.

«Узкимёсаноат» завершил строительство шинного завода стоимостью около 200 млн долларов в августе 2018 года. Мощность производства — 3 миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong. В Узбекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились.