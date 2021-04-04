Иностранным студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов из Узбекистана, Таджикистана, Венесуэлы, Германии, Сирии и Шри-Ланки разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения. Распоряжение об этом 31 марта издало правительство РФ, сообщает Министерство науки и высшего образования России.

Правила въезда иностранных обучающихся в Россию

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы. После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде.

Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.

В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.

Пошаговая инструкция о том, что делать иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов до приезда в Россию и в первые недели после, будет направлена им по электронной почте, размещена на сайтах университетов и в социальных сетях.

При возникновении вопросов студентам следует обращаться в Ситуационный центр Министерства науки и высшего образования по телефону +7(495)198−00−00 или по электронной почте scminobr@mail.ru.