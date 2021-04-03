«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов пасты на любой вкус.

Вегетарианская паста





Нет ничего проще, чем приготовить вегетарианскую пасту. И это вовсе не обязательно лишь спагетти с томатным соусом: макаронные изделия прекрасно комбинируются и с другими овощами.

Паста с тунцом и помидорами





Прекрасный итальянский рецепт пасты с тунцом в томатном соусе. Макароны с соусом всегда готовятся довольно быстро и просто, поэтому для будничного обеда такой вариант может очень пригодиться.

Цельнозерновая паста с курицей и брокколи





Вкусно, сытно, а главное полезно. После такого сбалансированного обеда или ужина организм получит все необходимые нутриенты и микроэлементы.

Паста с баклажанами и курицей





Ароматные и очень вкусные макароны с баклажанами и курицей — это одно из тех блюд, после которых попросят добавки.

Паста с томатами и шпинатом





Оригинальная паста с яркими томатами и шпинатом под пикантным твёрдым сыром — удачное сочетание вкусов и ароматов традиционной итальянской кухни.

Паста со сливочно-грибным соусом





То, что делает пасту по-настоящему вкусным блюдом, так это соус. Она прекрасно подойдёт как для вкусного сытного обеда, так и для ужина.

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