«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов пасты на любой вкус.
Вегетарианская паста
Нет ничего проще, чем приготовить вегетарианскую пасту. И это вовсе не обязательно лишь спагетти с томатным соусом: макаронные изделия прекрасно комбинируются и с другими овощами.
Паста с тунцом и помидорами
Прекрасный итальянский рецепт пасты с тунцом в томатном соусе. Макароны с соусом всегда готовятся довольно быстро и просто, поэтому для будничного обеда такой вариант может очень пригодиться.
Цельнозерновая паста с курицей и брокколи
Вкусно, сытно, а главное полезно. После такого сбалансированного обеда или ужина организм получит все необходимые нутриенты и микроэлементы.
Паста с баклажанами и курицей
Ароматные и очень вкусные макароны с баклажанами и курицей — это одно из тех блюд, после которых попросят добавки.
Паста с томатами и шпинатом
Оригинальная паста с яркими томатами и шпинатом под пикантным твёрдым сыром — удачное сочетание вкусов и ароматов традиционной итальянской кухни.
Паста со сливочно-грибным соусом
То, что делает пасту по-настоящему вкусным блюдом, так это соус. Она прекрасно подойдёт как для вкусного сытного обеда, так и для ужина.
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