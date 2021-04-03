Гипермаркет DIY-формата открылся в апреле. Он собрал под своей крышей на площади 12 тысяч кв. м более 30 тысяч разновидностей товаров. Представленный ассортимент может удовлетворить потребности человека, затеявшего ремонт или благоустройство дома.





Штатный дизайнер поможет подобрать материал, подходящий под потребности покупателя. Home Spot уделяет большое внимание обслуживанию. На территории гипермаркета покупателей встретят консультанты, которые помогут с выбором товара или предложат услуги по доставке и монтажу.





Home Spot сотрудничает с оптовыми и корпоративными клиентами. Гипермаркет обеспечивает гибкие условия по приобретению и своевременной доставке товаров.





Помимо строительных материалов и товаров для обустройства дома в гипермаркете можно найти товары бытовой химии, спорттовары, детские игрушки, одежду, автомобильные и телефонные аксессуары и многое другое.





Миссия сети Home Spot — предоставить жителям Узбекистана ассортимент товаров для ремонта и декорирования дома под одной крышей и обеспечить комфортные условия для закупок. Home Spot ломает стереотип о том, что ремонт и строительство — это сложный и неприятный процесс.





Строительный гипермаркет Home Spot работает с 8:00 до 21:00.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−148−66−66, (+998) 78−147−70−04.

Адрес: Сергелийский район, ул. ТКАД, 53.

Ориентир: Сергелийский мост, напротив гостиницы «Хонсарой».

Сайт: homespot.uz

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