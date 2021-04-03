В социальных сетях распространилась видеозапись «Мастер-класс — как сломить дух ГАИ», на которой водитель оскорбляет и угрожает ударить камнем инспектора дорожно-патрульной службы. В ГУБДД МВД сообщили об аресте нарушителя.

По данным ведомства, инцидент произошёл 31 марта в Ташкентской области на 17-м км автодороги 4Р6 Ташкент-Чимган. Инспектор ДПС А. Абдурахимов остановил грузовую машину DAF под управлением водителя А. С., который проехал на красный сигнал светофора. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол, говорится в сообщении.

Во время беседы с сотрудником ДПС водитель разозлился на оформление штрафа, взял с земли твёрдый предмет, начал замахиваться и запугивать инспектора, говорится в заявлении ГУБДД. После этого А. С. уехал с места происшествия

Собранные по данному факту документы 2 апреля рассмотрены в Кибрайском районном суде по уголовным делам. Водитель был признан виновным по статье 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований работника милиции) Кодекса об административной ответственности и арестован на 15 суток.