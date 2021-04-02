С 1 по 3 апреля в Анталье (Турция) проходит четвёртый турнир Большого шлема по дзюдо в преддверии чемпионата мира и олимпийских игр в Токио. В соревнованиях участвуют более 440 дзюдоистов из 93 стран.

В первый день соревнований категории до 52 кг на верхнюю ступень подиума поднялась узбекистанка Диёра Кельдиёрова. В финальном поединке спортсменка не оставила Эстрелле Лопес-Шерифф ни малейшего шанса на победу. В первые 30 секунд матча Диёра Кельдиёрова применила приём соде-цурикоми-гоши, за который удостоилась оценки «иппон» — самая высокая оценка, которой боец может достичь в японских боевых искусствах.

По данным Национального олимпийского комитета, благодаря этой победе Диёра Кельдиёрова стала первой девушкой из Узбекистана, которая удостоилась золота в турнире Большого шлема. Помимо медали, спортсменка записала на свой счёт 1000 рейтинговых очков на пути Токио-2020.