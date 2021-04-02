28 марта прошел третий Ташкентский международный марафон. 2 тысячи спортсменов из 15 стран покоряли дистанции марафона, полумарафона и экидена. В числе участников была и команда First Development Group. На старт вышли 20 сотрудников вместе с генеральным директором Ойбеком Шодиевым и сооснователями компании Марком и Глебом Зингерман. В интервью участники рассказали, чем им запомнилось это масштабное мероприятие.





Ойбек Шодиев, генеральный директор FDG

«Новость о марафоне моментально разлетелась в компании и заинтересовала многих сотрудников. Мы собрали команду из 20 человек и отправились покорять разные дистанции. На самом деле, очень важно развивать командный дух и подавать личный пример.

Руководствуясь такими принципами, сооснователь компании Марк Зингерман поучаствовал в полумарафоне, преодолев дистанцию в 21 километр. Глеб Зингерман поддержал команду экидена в забеге на 42 км. Это невероятно мотивирует и сплачивает. Можно сказать, что такая активность стала скорее тимбилдингом, чем соревнованием".





Алина Красовская, PR-менеджер FDG

«Мы долго готовились. Первый раз в Федерацию легкой атлетики приехали в конце февраля и затем регулярно посещали тренировки на стадионе. Тренер учил нас правильно бегать и дышать. Он объяснял, как одеваться, какую обувь выбирать и как разогревать мышцы перед забегом. Занятия посещали в основном после работы. Было достаточно холодно, и уже после первого круга (а это 400 м) дубели мышцы, из-за ледяного воздуха было сложно дышать. Но даже такие обстоятельства не смогли помешать достигнуть цели».





Алексей Осокин, старший менеджер отдела коммерческой недвижимости

«Общий сбор был назначен на семь утра возле Humo Arena. Но так как дороги перекрывали за два часа до старта, пришлось встать в пять. Для марафона подготовили брендированные флаги, футболки и кепки — это тоже поднимало настроение. Появилось осознание того, что ты пришел не один, а в составе дружной команды, участники которой поддерживают друг друга. За преодоление дистанции в установленное время участники получили медали, что, конечно, очень приятно. Погода тоже порадовала, хотя обещали сильный дождь».





Зарина Гилязова, HR-менеджер компании

«Участие в Ташкентском марафоне — действенный, запоминающийся тимбилдинг. В следующем году мы тоже планируем участвовать. В FDG работают спортивные ребята, придерживающиеся здорового образа жизни. В целом команда довольна результатом. Мы считаем, что идея организации данного мероприятия будет успешно развиваться, привлекая новых участников из Узбекистана и стран ближнего зарубежья.





Отдельно хотелось бы поблагодарить группу поддержки: тех, кто не смог принять участие в забеге, но все-таки пришел. Ну и, конечно же, самих участников: Амира Ерматова, Алину Красовскую, Мурада Халназарова, Алексея Осокина, Ануш Самсонову, Бауыржана Амантаева, Александра Перченко, Веронику Пацуеву, Элину Фахретдинову, Акмаля Ахманова, Лейлу Тайлакову, Шахрибону Ахмадалиеву, Абдурашида Муминова и Артура Низаева".

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