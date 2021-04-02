Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов в недавнем интервью Kun.uz высказался о своём обращении к Шавкату Мирзиёеву со словами «уважаемый президент», преданных руководителях и ротации кадров.

В конце декабря на Форуме молодёжи Шухрат Абдурахманов 81 раз произнёс «уважаемый президент» («хурматли президент»), обращаясь к главе государства. На это обратили внимание «Газета.uz» и другие СМИ. Хоким назвал бездельниками тех, кто ведёт такие подсчёты.

«Во-первых, большое спасибо отцам этих бездельников, у которых других дел нет, кроме как сидеть и считать, сколько раз я сказал это. Пусть считают дальше. Во-вторых, президент — отец нации. Я так же обращался к своему отцу», — заявил он.

Глава областной администрации заявил, что не собирается отказываться от такого обращения к президенту.

«Отец нации, глава страны, мой руководитель. Считаю, что не только я, а все должны быть такими», — сказал хоким.

На вопрос, каким должен быть современный и преданный руководитель, Шухрат Абдурахманов сказал, что такую оценку должны дать народ и президент.

«Я считаю неправильным для руководителя говорить, что он современный и преданный, давать себе оценку», — заявил хоким.

Что касается руководителей, которые работают в его попечении, глава областной администрации считает преданными тех, кто «работает самоотверженно, не жалеет сил, здоровья и времени, выполняет работу чисто и честно».

Шухрат Абдурахманов высказался и о ротации кадров и сколько лет они могут работать на одном месте. Сам он работает хокимом Андижанской области с 1 апреля 2013 года.

«Если человек на своей должности самоотверженно выполняет поставленные задачи, получает хоть немного благодарности от населения региона, конечно, наверное, сложно получить 100-процентную благодарность, но если получает определённый процент благодарности и если руководство довольно этим, то, думаю, не нужно ограничивать время [нахождения на одном посту]», — сказал он.

Глава Андижанской области добавил, что сотрудник также должен расти по карьерной лестнице, но это зависит от руководства и от народа.

Шухрат Абдурахманов также заявил, что готов к выборам хокимов.

Он опроверг сообщения, что сотрудников бюджетных организаций задерживают на работе до позднего времени. «В Андижане этого нет. В хокимияте этого нет. Если в хокимияте этого нет, то и в других [бюджетных организациях] как может быть?!» — сказал он.

Хоким также сообщил, что очень любит читать книги. Его попросили перечислить пять книг. Он отметил новую книгу «Бобурнома» (воспоминания Захириддина Мухаммада Бобура), «Уложения Темура» (свод правил, написанных Амиром Темуром) и «Минувшие дни» Абдуллы Кадыри.

В этом же интервью Шухрат Абдурахманов сравнил политику двух президентов Узбекистана — Ислама Каримова и Шавката Мирзиёева, а также рассказал, как попал в поле зрения руководства страны до назначения хокимом.