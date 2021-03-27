Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов в интервью Kun.uz рассказал о том, чем отличается работа хокимов в период президентства Ислама Каримова и Шавката Мирзиёева.

По его словам, когда страной руководил первый президент Ислам Каримов, «с хокимов мало требовали».

«Тогда не было требования об удовлетворении потребностей народа. В основном спрашивали про хлопок, пшеницу, шелкопрядство — было 4−5 показателей. Во-вторых, у всех хокимов „руки и ноги“ были связаны. Каждый наш шаг под контролем. Никаких финансовых возможностей у нас нет — всё централизованно», — заявил он.

После прихода к власти Шавката Мирзиёева «многое изменилось», отметил Шухрат Абдурахманов.

«Сейчас 100% ответственности практически во всех сферах лежит на плечах хокима — и сельское хозяйство, и промышленность, и строительство, и социальная сфера. Мы сейчас даже руководители военно-административного сектора. Например, раньше мы виделись с военными только по праздникам, во время парадов 9 мая и 14 января. А что они делали в остальное время, что ставили…системы не были взаимосвязаны», — отметил хоким.

Шухрат Абдурахманов и Шавкат Мирзиёев на презентации инвестиционных проектов в Андижанской области, 8 февраля 2021 года. Фото: пресс-служба президента.

По его словам, руководство страны обратило на него внимание, когда он возглавлял хозяйственное товарищество «Навбахор» в Пахтаабадском районе Андижанской области. Шухрат Абдурахманов утверждает, что «совхоз» был в очень плачевном положении «с 23% планом хлопка», но ему за год удалось первым выполнить план в Пахтаабадском районе.

«Тогда я попал в поле зрения уважаемого Шавката Миромоновича, тогда он был премьер-министром. Он вызвал к себе, обсудил мою работу, достижения. Покойный Ислам Абдуганиевич сказал, что я справлюсь, и назначил меня хокимом Пахтаабадского района… Из 14 районов Андижанской области этот район был на 13-е месте по сбору хлопка, пшеницы и другим показателям… Я работал самоотверженно, можно поднять цифры за то время, и вывел район на первое место по сбору хлопка в республике», — отметил он.

Шухрат Абдурахманов отметил, что в то время конкурировал за первое место с покойным хокимом Амударьинского района Каракалпакстана Ражапбаем Юлдашевым. Он добавил, что сейчас район возглавляет его сын — Султонбой Юлдашев Ражапбоевич.

Хоким рассказал, что после Пахтаабадского района (2004−2011) он стал заместителем хокима Андижанской области по вопросам сельского и водного хозяйства (2011−2013), а 1 апреля 2013 года — хокимом области.