Атабек Анварович Назиров 31 марта назначен советником министра инвестиций и внешней торговли — генеральным директором Фонда прямых инвестиций Узбекистана, сообщила пресс-служба МИВТ.

С января 2019 года, Атабек Назиров работал директором Агентства по развитию рынка капитала.

Родился в 1975 году, окончил Университет штата Нью-Йорк в США, получив специальность макроэкономиста. Работал в таких финансовых и инвестиционных компаниях, как Goldman Sachs Group, The Avascent Group, JPMorgan Chase в США и «Тройка Диалог» и МДМ-Банк в России. Занимал должность старшего регионального банкира отдела сопровождения инвестиций в промышленный сектор в Европейском банке реконструкции и развития.

В Узбекистане начал работу в 2018 году в должности заместителя министра инновационного развития, затем — в качестве заместителя министра народного образования.

Фонда прямых инвестиций создан для инвестиций в конкурентоспособные отечественные компании, а также формирования долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с частными национальными и иностранными соинвесторами.

Учредителем Фонда является Фонд реконструкции и развития, а координация его деятельности осуществляется Министерством инвестиций и внешней торговли.