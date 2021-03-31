Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер 30 марта опубликовала заявление по поводу воскресных беспорядков в Ташкенте.
«Во всем мире, как и здесь, в Узбекистане, Организация Объединенных Наций осуждает проявление всех форм дискриминации и насилия в отношении любого человека. Организация Объединенных Наций также осуждает использование выражений ненависти и вражды, которые являются прямой атакой на толерантность, инклюзивность, разнообразие общества и саму сущность универсальных норм и принципов прав человека», — говорится в заявлении.
«Страновая команда Организации Объединенных Наций в Узбекистане призывает правоохранительные органы Узбекистана провести беспристрастное расследование тревожных событий, имевших место в прошедшие выходные», — отметила Хелена Фрейзер.
«Мы также призываем средства массовой информации, блогеров и гражданское общество к совместной работе по борьбе с насилием, которое является результатом ненависти и проявлений любых форм дискриминации», — добавила она.
Постоянный координатор ООН привела слова генерального секретаря организация Антониу Гутерриша, который, ссылаясь на устав ООН, заявлял: «Права человека являются правами по рождению каждого человека и в интересах каждой страны. Они обеспечивают стабильность, укрепляют солидарность и способствуют вовлечению и развитию».
На произошедшее в Твиттере также отреагировали некоторые послы зарубежных стран.
Посол США Дэниел Розенблюм написал: «Очень тревожно видеть насилие на улицах Ташкента в минувшие выходные. Я призываю правительство Узбекистана расследовать избиение блогера Миразиза Базарова».
Посол Великобритании Тим Торлот отметил: «Печально видеть столько ненависти на протестах в эти выходные. Знаю, что это деликатный вопрос. Но многообразные общества — это сильные общества. Толерантность. И нет оправдания насилию над блогерами / журналистами».
Одилжон Каримов
Тим Торлот: “Но многообразные общества — это сильные общества.“ Я вполне не согласен. Если среди людей в обществе будет ЛГБТ — это не развитие, а полная деградация общества. ЛГБТ — это вирус, который потом может заразить наших детей. В чем виноваты наши дети? Право на свободу слова имеет свою границу и эту границу ЛГБТ пересекает. Я просил бы как гражданин этой страны максимально ужесточить статью 120 УК РУз. Многие этого и хотят.
Alexgogin2017@gmail.com
@Одилжон Каримов, Полностью согласен с Вами, мы же не поддерживаем права сектантов или радикалов т.к. это угроза, эти лгбт -это угроза будущим детям, их просто не будет (разве что покупка массово у сурагатных за деньги но это уже какой-то “конец света“
Nir Avenir
Ну вот и Пошла международная реакция.
Николай Ланговой
Что то здесь не так. ООН уже советует. Иностранные послы забеспокоились. Вы действительно думаете что посол США беспокоится о правах человека в Узбекистане? Неужели Вы верите что США нужен стабильный и процветающий Узбекистан? США у себя в стране не способны навести порядок, но другим советуют как надо жить.
Mad Man
Понеслась! Засуньте свои рекомендации и осуждения подальше! Сами заварили эту кашу, теперь ещё и своими рекомендациями масла в огонь хотят подлить. Это пока ещё нет кричащих из human rights watch, freedom House и других подобных организации созданных с единственной целью — наведения мути в других странах, поиск конфликтов внутри страны, размежевание общества и повышение уровня агрессии через воздействия на болевые точки общества в нашем случае это вопрос религии и семейных ценностей, национальности. Что то я не помню чтоб наш посол призывал правительство США запретить свободное ношение оружия из-за которого чуть ли не каждый месяц закапывают десятки мирных людей в стране где официально нет войны, вы считаете это апогеем своей демократии, ок живите с этим, это ваш взгляд на жизнь, а у нас свой и нефиг к нам соваться своими советами пока их у вас не спросили.
Слава
@Mad Man, Типичная позиция страуса. Проблем нет, ничего нет, все прекрасно, небо голубое и мирное. А все это конечно же придумано внешними провокаторами. Конечно проще всего кого-то в этом винить, только не себя. Все прекрасно все знали. Блогер обращался с заявлениями и его послали. Фанатиков развилось море. Узбекский сегмент Тик-тока это сплошная пропаганда исламского радикализма призывающая расправляться с не верными и занимающаяся пропагандой ненависти. Прям невероятная новость да? А позиция что блогер конечно во всем виноват просто омерзительна! Действительно, как человек, гражданин Узбекистана имеет право иметь либеральные взгляды и критиковать. Обязательно надо фанатиков надо на таких натравливать. Позиция просто шикарная! “Молчать бояться“ называется. Я надеюсь гораздо больше таких людей будет, которые не боятся. А государство прекратит угождать и поддерживать террор страха.
Slava K
Цель провокаторов достигнута.
Мутную волну подняли и “прославили“ нашу страну.
Читать комментарии послов конечно не особо нужно, именно их страны и стоят за этим всем.
Слава
Реакция на удивление, или нет, крайне слабая. Видимо без геополитических целей тут отстаивать интересы прав человека не так интересно..
Jamshid Jama
пусть с начала они свои идеология востановят везде расизм и ещё нас хотят научить жить.
Слава
@Jamshid Jama, Действительно, поэтому вам обязательно надо разобраться у кого кто в чужой постели и не допустить попадания туда тех, кто вам не нравится.
Наталья Караваева
Самое обидное, что эти воскресные позорные события произошли сейчас, когда на рассмотрение комитетов Палаты представителей США по иностранным делам и по путям и средствам внесен законопроект о прекращении применения поправки “Джексона-Вэника“ в отношении Узбекистана и страна стоит на пороге регионального лидерства среди стран Центральной Азии!
Александр Македонский
Это заявляют послы стран, которые в недалеком прошлом, являлись основными работорговцами и колонизаторами. Да, избиение блоггера, это серьезное преступление, но весь шум по поводу ЛГБТ просто очередная провокация. Как говорится, ищите кому это выгодно.