Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер 30 марта опубликовала заявление по поводу воскресных беспорядков в Ташкенте.

«Во всем мире, как и здесь, в Узбекистане, Организация Объединенных Наций осуждает проявление всех форм дискриминации и насилия в отношении любого человека. Организация Объединенных Наций также осуждает использование выражений ненависти и вражды, которые являются прямой атакой на толерантность, инклюзивность, разнообразие общества и саму сущность универсальных норм и принципов прав человека», — говорится в заявлении.

«Страновая команда Организации Объединенных Наций в Узбекистане призывает правоохранительные органы Узбекистана провести беспристрастное расследование тревожных событий, имевших место в прошедшие выходные», — отметила Хелена Фрейзер.

«Мы также призываем средства массовой информации, блогеров и гражданское общество к совместной работе по борьбе с насилием, которое является результатом ненависти и проявлений любых форм дискриминации», — добавила она.

Постоянный координатор ООН привела слова генерального секретаря организация Антониу Гутерриша, который, ссылаясь на устав ООН, заявлял: «Права человека являются правами по рождению каждого человека и в интересах каждой страны. Они обеспечивают стабильность, укрепляют солидарность и способствуют вовлечению и развитию».

На произошедшее в Твиттере также отреагировали некоторые послы зарубежных стран.

Посол США Дэниел Розенблюм написал: «Очень тревожно видеть насилие на улицах Ташкента в минувшие выходные. Я призываю правительство Узбекистана расследовать избиение блогера Миразиза Базарова».

Посол Великобритании Тим Торлот отметил: «Печально видеть столько ненависти на протестах в эти выходные. Знаю, что это деликатный вопрос. Но многообразные общества — это сильные общества. Толерантность. И нет оправдания насилию над блогерами / журналистами».