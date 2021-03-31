С 1 апреля школы Юнусабадского, Чиланзарского и Мирзо-Улугбекского районов Ташкента возвращаются к традиционной форме обучения. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления народного образования столицы Ахрор Султонов.

«Газета.uz» писала, что с 16 марта школы в трёх районах столицы были переведены на онлайн-обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией среди учащихся и учителей школ.

Представитель ГУНО напомнил, что в Узбекистане сейчас разрешено «гибридное обучение» — при ухудшении эпидемиологической ситуации в той или иной школе или в регионе и закрытии школы на карантин школьники имеют возможность продолжить обучение в онлайн-режиме до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ахрор Султонов также сообщил, что в настоящее время в столичных школах обучается 445421 ученик, 154970 из них — в режиме онлайн. Ожидается, что с учётом возобновления очного обучения в школах трёх районов данное количество изменится.

Напомним, с 29 марта после недельных весенних каникул в общеобразовательных школах страны началась четвертая четверть.