Делегация группы компаний VEON посетила Узбекистан для представления Анджея Малиновского, нового генерального директора Beeline Uzbekistan. Ее возглавил главный исполнительный директор группы компаний VEON, председатель наблюдательного совета ООО Unitel (ТМ Beeline в Узбекистане) Каан Терзиоглу.

«Я рад, что у меня появилась возможность жить и работать в этой прекрасной стране. В первую очередь, для меня — это большая честь присоединиться к команде профессионалов. В настоящее время есть целый ряд актуальных задач, который необходимо пересмотреть и решить, исходя из существующих потребностей. В приоритете компании будет сам абонент, улучшение пользовательского опыта и уровня обслуживания», — отметил Анджей Малиновский, комментируя свое назначение.





Программа пребывания членов делегации группы компаний VEON в Узбекистане была насыщенной и плодотворной.

Вопросы развития цифровых систем и широкого внедрения достижений информационно-коммуникационных технологий были в центре внимания встречи в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций республики. Шла речь о развитии стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030». Гостей проинформировали о новом законопроекте Мининфокома по развитию телекоммуникаций, в том числе либерализации доступа в международную сеть интернета в Узбекистане.

Во время общения с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым рассматривалось участие группы компаний VEON в проектах министерства по электронной медицине и цифровизации, а также в создании совместных социальных проектов. В ходе встречи с представителями Торгово-промышленной палаты Узбекистана гости оценили их вклад в поддержку и развитие предпринимательства в стране.

В ходе встречи топ-менеджеров группы компаний VEON и Beeline Uzbekistan с журналистами ведущих новостных изданий и блогерами поднимались актуальные темы и вопросы. Отвечая на один из вопросов, Каан Терзиоглу отметил, что компания и дальше продолжит инвестировать в развитие сети 4G и новые проекты Beeline Uzbekistan. Также он выразил надежду на дальнейшую либерализацию телекоммуникационного рынка в стране.

Каан Терзиоглу, советник группы компаний VEON Борис Тадич и Анджей Малиновский с рабочим визитом посетили также Джизакскую область. Гостям показали музей Шарофа Рашидова, где рассказали о жизни и деятельности этого выдающегося государственного деятеля и писателя.





Также тепло и гостеприимно встретили делегацию в специализированной IT-школе № 8 Джизака. В модернизацию школы и оснащение ее новым оборудованием Beeline Uzbekistan инвестировал более 700 млн сумов. В саду школы гости посадили деревья. После культурной программы их ознакомили с созданными в школе условиями.

«Я уверен, что данная IT-школа внесет свой вклад в обучение подрастающего поколения региона, готовя их к решению новых вызовов в цифровой экономике», — подчеркивает Каан Терзиоглу.

Следующим адресом посещения стал местный филиал IT-парка. Представителям делегации показали IT-центр, где все желающие могут обучаться компьютерной грамотности, программированию, мобильной робототехнике, киберспорту и английскому языку.

Еще одной важной встречей было знакомство и общение с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым. Гостям продемонстрировали видеоролик об инвестиционном потенциале региона, рассказали о его возможностях и особенностях.





Также делегация посетила строящуюся в Джизаке президентскую школу.





В беседе с заместителем министра народного образования Рустамом Каримджановым говорили о необходимости тесного сотрудничества с Министерством народного образования и усиления работы в реализации проектов, связанных с электронным образованием и развитием стартапов.

Свой визит в Узбекистан делегация группа компаний VEON завершила встречей в Министерстве финансов, на которой обсуждался процесс регулирования налогообложения базовых станций.





«Для нас большая честь работать в Узбекистане. Как международный инвестор я впечатлен динамичным развитием экономики страны. Уверен, что проводимые меры по либерализации со стороны руководства республики, несомненно, еще больше воодушевят международных инвесторов. Мы гордимся, что находимся здесь. Верю, что наше будущее такое же светлое, как и будущее Узбекистана», — подытожил Каан Терзиоглу.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают более 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США.

За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было оплачено налогов в размере свыше 1,8 млрд долларов.

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