Контейнеровоз Ever Given, ранее заблокировавший движение в Суэцком канале, сняли с мели, сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортную компанию Inchcape Shipping.

Как скоро канал откроют для движения, пока не ясно. Источник сообщил РИА Новости, что навигация может возобновиться через несколько часов. Сейчас в очереди находятся более 450 различных судов.

Судно Ever Given (зарегистрирован в Панаме, находится в аренде у тайваньской Evergreen Marine) длиной 400 метров и грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн направлялось из Китая в Нидерланды и в минувший вторник село на мель на 151-м километре канала.

Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря. Длина канала составляет чуть более 190 километров, он является основным маршрутом поставки нефти из Ближнего Востока в Европу и Северную Америку. Ежегодно там транзитом проходят десятки тысяч судов.