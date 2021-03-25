Суэцкий канал оказался заблокированным из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза, сообщает BBC News.

Затор образовал контейнеровоз Ever Given — он сел на мели в самой узкой части пролива и вызвал огромную пробку из грузовых судов. Капитан судна заявил, что их «сдуло с курса сильным ветром».

Размеры контейнеровоза — 59 на 400 метров (это длина четырёх футбольных полей), для отбуксировки такого судна понадобится время, пишет BBC News.

Спутниковый снимок показывает судно Ever Given, севшее на мель в Суэцком канале. Planet Labs.

Египетские власти временно открыли маршрут по старому руслу, чтобы разгрузить акваторию.

Ever Given направлялся из Китая в голландский Роттердам. Контейнеровоз зарегистрирован в Панаме, но находится в аренде у тайваньской транспортной компании Evergreen Marine.

На фоне новостей о блокировке Суэцкого канала цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 5,13% и достигла 63,91 доллара за баррель. Стоимость техасской WTI поднялась на 5,14%, до 60,73 доллара за баррель.

Как уточняет Al Jazeera, канал остаётся заблокированным, восемь буксиров пытаются вытащить Ever Given. В ожидании простаивают по меньшей мере 150 других судов.

Суэцкий канал находится в Египте и соединяет Средиземное и Красное моря. Длина канала составляет чуть более 190 километров, он является основным маршрутом поставки нефти из Ближнего Востока в Европу и Северную Америку. Ежегодно там транзитом проходят десятки тысяч судов.

В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошёл в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда возобновить судоходство удалось в проливе за несколько часов.