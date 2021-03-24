21 марта жительница махалли «Совунгар» Навбахорского района Навоийской области вместе с дочерьми бросилась под поезд. Дети смогли выжить, но мать скончалась, сообщил телеканал Zo’r TV.

В день празднования Навруза 31-летняя женщина и трое её дочерей (2013, 2016 и 2018 г. р.) отправились в Навои, чтобы погулять и провести время в городе.

«Женщина пыталась броситься под поезд вместе с детьми. Старшему ребёнку 2013 года рождения удалось выбраться из рук матери, а остальные дети остались с мамой. В результате жуткой ситуации девочка 2016 года рождения получила травму головы и сейчас находится в больнице. А дочь 2018 года рождения по счастливой случайности осталась в сохранности», — сообщил руководитель пресс-службы УВД Навоийской области Уктам Усмонов.

По его словам, от тяжелых травм головы женщина скончалась в больнице.

Представители общественности, правоохранительных органов и хоким Навоийской области Кабул Турсунов обсудили инцидент в махалле «Совунгар». В махаллинском комитете заявили, что эта семья была одной из образцовых в кишлаке — от неё не поступало никаких жалоб, семейных ссор не наблюдалось.