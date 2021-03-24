21 марта жительница махалли «Совунгар» Навбахорского района Навоийской области вместе с дочерьми бросилась под поезд. Дети смогли выжить, но мать скончалась, сообщил телеканал Zo’r TV.
В день празднования Навруза 31-летняя женщина и трое её дочерей (2013, 2016 и 2018 г. р.) отправились в Навои, чтобы погулять и провести время в городе.
«Женщина пыталась броситься под поезд вместе с детьми. Старшему ребёнку 2013 года рождения удалось выбраться из рук матери, а остальные дети остались с мамой. В результате жуткой ситуации девочка 2016 года рождения получила травму головы и сейчас находится в больнице. А дочь 2018 года рождения по счастливой случайности осталась в сохранности», — сообщил руководитель пресс-службы УВД Навоийской области Уктам Усмонов.
По его словам, от тяжелых травм головы женщина скончалась в больнице.
Представители общественности, правоохранительных органов и хоким Навоийской области Кабул Турсунов обсудили инцидент в махалле «Совунгар». В махаллинском комитете заявили, что эта семья была одной из образцовых в кишлаке — от неё не поступало никаких жалоб, семейных ссор не наблюдалось.
Фарид Джабаров
Как всегда все хорошо. И как такое могло случится. Махаллинский комитет вообще находится у нас на луне. Откуда им знать что творится у земных)))
Vladimir Lee
Кажется от махалинского комитета толку никакого нет..
外人
“В махаллинском комитете заявили, что эта семья была одной из образцовых в кишлаке — от неё не поступало никаких жалоб, семейных ссор не наблюдалось.“ — одна только эта фраза говорит о том что, если от нее и поступали какие либо жалобы то махкомами они тупо игнорировались-замалчивались-скрывались!!, гнать в шею этих махкомов надо!!! почему до сих пор их (махкомов) не привлекли к ответственности?!!!
Elena Elena
Было проведено интервью с якобы(?) 6,5 миллионами женщин. В какой из красных/желтых/зелёных железных тетрадей она проходит? Какие проблемы она озвучила в интервью? Нужно проверить информацию о ней, запечатлённую в одной из этих тетрадей.
Или она также не попала в список проинтервьюерымых?
Это я к тому, что те, кто проводил интервью с женщинами, также несут ответственность как за цифры, которые были озвучены (6,5 миллионов), так и за сбор и обработку информации и за то, что своевременно не оказали этой женщине помощь (психологическую, материальную, какую-либо ещё). Тогда смысл этих интервью???
Кто понесёт ответственность за этот трагический случай?
Наверняка, председатель махаллинского комитета должен будет понести ответственность за плохую работу с вверенными ему жителями, так как он не держит руку на пульсе, не знает о их проблемах и при этом получает зарплату, которая увеличена в 3 раза, как писалось в недавней статье.
Пусть махаллинские комитеты отвечают за каждый случай с вверенными им людьми! Пусть они показывают народу реальную заботу о нём и реальную работу с ним!
Тогда может можно будет сократить и предупредить участившиеся случаи суицидов, продажи детей и другие.
А то много говорится высокопарных слов о роли махаллинских комитетов в жизни общества, но их работа и забота о людях оценена нами, народом, очень низко и трагедии происходят уже на систематической основе. Кто в этом виноват? Махалля, которая своевременно не отреагировала и не предупредила!
P.S. Имею право на собственное мнение.