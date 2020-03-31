Министерство дошкольного образования Узбекистана запустит цикл развлекательно-познавательных телепередач для детей 3−6 летнего возраста, сообщила пресс-служба ведомства.

Телепроект «Илк кадам» включит в себя утреннюю гимнастику, занятия по английскому языку в игровой интерактивной форме, ментальной арифметике и основам математического счета, передачи о древних городах республики, мастер-классы по приготовлению кулинарных блюд и занятия с логопедом.

Программа «Аклвой» предназначена для детей, готовящихся пойти в 1-й класс. Все передачи, мастер-классы и онлайн-занятия разработаны согласно государственной учебной программе и требованиям к развитию детей раннего и дошкольного возраста, отмечается в сообщении.

Телепередачи «Аклвой» и «Илк кадам» начнут выходить в эфир с 1 апреля на телеканале «Болажон», они будут транслироваться с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

Помимо телеканала, программы будут доступны на сайте Министерства дошкольного образования и на его официальных страницах в Facebook и Instagram.