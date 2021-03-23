Национальное агентство «Узбеккино» сдало кинотеатр Premier Hall в Ташкенте в аренду на 5 лет (60 месяцев), следует из данных E-auksion. Внимание на это обратил Spot.

В лот вошли 1192,8 кв. м кинозалов, 600 кв. м площади для внешней рекламы, 230 кв. м площади для общественного питания и 114 кв. м территории для розничной торговли.

Стартовая цена лота составляла 768 млн сумов за один год аренды, в ходе торгов она выросла до 17,17 млрд сумов — именно за такую сумму лот приобрело ООО «Lucky Cinema Group». Ближайшим претендентом был ООО «Invest Agreement Group» с предложением 17,15 млрд сумов.

Аренда кинотеатра выставлялась на аукцион с обязательствами — победитель должен инвестировать 5 млрд сумов, создать 50 новых рабочих мест и модернизировать кинотеатр до технологии IMAX.

Компания Lucky Cinema Group зарегистрирована в январе прошлого года. Учредителями являются Нодирхон Рустамов (20%) и Xu Wenli (80%). Уставный фонд компании — 3 млн сумов.



