В возрасте 88 лет скончался известный детский писатель Худайберды Тухтабаев, сообщил Союз писателей Узбекистана.

Худайберды Тухтабаев родился 17 декабря 1932 года в селе Катта Тагоб Ферганской области. Он рано остался сиротой, и его воспитанием занимались дедушка и бабушка.

По данным сайта Arboblar.uz, в 1949 году Худайберды Тухтабаев окончил Кокандское педагогическое училище, а в 1955 году — Ташкентский государственный университет.

Профессиональную деятельность начал в качестве учителя районной школы в Ферганской области, позже работал заведующим учебной частью и директором школы.

С 1958 года начал публиковаться в газетах. На протяжении 14 лет опубликовал более 300 фельетонов в газетах «Вечерний Ташкент» и «Советский Узбекистан». Его работы также печатались в журналах «Гулистан», «Звезда Востока», «Гулхан», «Гунча», «Ëш куч», «Молодая гвардия» и «Камалак».

В 1958 году в свет вышли его книги «Молодая гвардия», «Тайна раскрыта», «Волшебная шапка». Позже появились романы «Оманбай и Давронбай», «Конец жёлтого дива», «Годы и дороги», «Беш болали йигитча», «Касоскорнинг олтин боши», «Сехргарлар жанги ёки ширин ковунлар мамлакатида», «Жаннати одамлар».

Зарубежным читателям Худайберды Тухтабаев известен благодаря переведенной на русский (а также украинский, французский и ряд других языков) повести-сказке «Волшебная шапка». Книга была удостоена премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу в 1970 году.

Худайберды Тухтабаеву были присвоены звания «Заслуженный работник культуры Узбекистана» и «Народный писатель Узбекистана».