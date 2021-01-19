В центре Ташкента строится отель Hampton by Hilton, узнал Spot. Информацию изданию подтвердили в пресс-службе столичного хокимията.

Hampton by Hilton — бренд отелей американской сети Hilton. Это, как правило, отели среднего класса с умеренными ценами. Большинство находятся в собственности франчайзи, некоторых из них — под управлением самой компании. На январь 2021 года насчитывается 2731 отель по всему миру.

Несмотря на то, что отель только строится, но информация о нём уже появилась на «Яндекс.Картах». Объект расположится на улице Истикбол, рядом с рестораном KFC, напротив Международного Вестминстерского университета.





Заказчиком проекта выступила компания Asia Star Plaza. Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, компания зарегистрирована 29 января 2020 года в Яшнабадском районе столицы. Направление — гостиницы и аналогичные места проживания.

Учредителями указаны Назимжон Усманов (50%) и Бахтиёр Кораходжаев (50%). Последний также является руководителем отеля.

Бахтиёр Кораходжаев, по данным из открытых источников, уже имеет опыт в гостиничном деле. Он владеет 100% долей в компании Poytaxt Tower (отель Citizen Hotel, ресторан Sky Lounge), которая зарегистрирована в июне 2018 года. Он также владеет долей (37,3%) в Citizen Travel, которое управляет отелем Wellmore Resort в Ташкентсткой области и Hilal Hotel в столице.

Назимжон Усманов имеет опыт работы в сфере общепита. Он владеет 46% доли International Foodchain (управляет KFC), а также 35% в Food Grand (оптовая торговля прочими продуктами питания, в том числе рыбой, ракообразными и моллюсками).

Впервые об открытии Hampton by Hilton в Ташкенте стало известно в марте прошлого года. Тогда сообщалось, что строительная компания NRG (совместный проект Murad Buildings и казахстанской BI Group) планирует приступить к возведению этого отеля.