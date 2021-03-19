Президент Шавкат Мирзиёев 19 марта на внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов высказался об ирригационной системе региона, работе хокимов в этом направлении и необходимости экономии и эффективном использовании водных ресурсов в регионе, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Ташкентская область — это не Сурхандарья, не Кашкадарья. Это Ташкентская область. Я вчера дал поручение: кластеры будут заключать контракты с хокимиятами. Контракты будут подразумевать завтрашнее развитие, расчёты, планы, глубокую переделку кластеров. Выращивание хлопка и другие инновации будут основами привлечения инвестиции. Вы все должны знать это», — сказал глава государства.

Президент отметил, что в Букинском, Бекабадском, Юкоричирчикском, Ахангаранском районах «невозможно смотреть» на земли, где не вырыты канавы, а имеющиеся — забиты.

«Тут сидят аксакалы, которые работали хокимами. Вообще, что на самом деле отравляет землю? Вода отравляет. Вот я дал поручение сэкономить около 1 миллиарда кубометров воды. Теперь в Чарваке не будут открывать воду. Хокимы, которые считают себя большими агрономами, теперь будут просить открыть воду. Но для этого нужно провести расчёты», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он рассказал о предпринимателе из Чиназского района, который освоил почти 1000 га земли и сам привёз технику. Накануне президент посетил Чиназский район и осмотрел посевные площади в селе Янгиабад, где построены три водохранилища общей ёмкостью 202 тысячи кубометров и внедрено капельное орошение.

«Съездите туда. Государство не помогало предпринимателю, мы не помогали. Взял кредит на 1,5 млн доллара и привёз технику. Он говорит: „Шавкат Миромонович, господин президент, если вы мне немного поможете, то уже в этом году получу 50 центнеров [хлопка]“. Из незасеянной, неорошаемой земли», — подчеркнул глава государства.

«А почему вы, не «осмелившиеся» господа хокимы, не поедете туда, не посмотрите? Потому что не нравится вам?! Вам лишь бы открыть Чарвак. Чтобы канал наполнился водой, чтобы 24 часа текла вода. Вы не следите за этой водой даже два часа, — добавил он.

На этом же заседании Шавкат Мирзиёев сообщал, что бывший хоким области Рустам Холматов сам попросил об уходе и признался, что не справляется с возложенными задачами.

Во время оросительного сезона 2021 года уровень водоснабжения будет на 25% ниже, говорилось на совещании у президента в феврале. До 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена для водосберегающих технологий. На вице-премьера Шухрата Ганиева, главу Минводхоза и хокимов возложена ответственность по экономии 10 млрд кубометров воды.