Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта прибыл в Чиназский район Ташкентской области, чтобы ознакомиться с работой, которая проводится в водном хозяйстве. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В конце февраля президент утвердил трёхлетнюю стратегию управления водными ресурсами и развития ирригационного сектора. Она предусматривает расширение и государственное стимулирование внедрения водосберегающих технологий. Также планируется привлекать иностранные инвестиции в эту сферу.

«Одним из результатов этой работы стали посевные площади в селе Янгиабад Чиназского района. Здесь за счёт привлечения 1,35 млн долларов освоено 850 га земли. Построены три водохранилища общей ёмкостью 202 тысячи кубометров, внедрено капельное орошение», — говорится в сообщении пресс-службы.

На 702 га целины посеют двойными рядами и будут выращивать под плёнкой хлопчатник сорта «Андижан-72». На 148 гектарах будет расти бахчевая продукция для экспорта. Часть этой земли предоставят безработной молодежи.

«Прежде, чем сажать, необходимо подумать, как потом продавать. Землю надо отдать предпринимателю. Потому что он знает рынок, знает конкуренцию», — сказал Шавкат Мирзиёев.