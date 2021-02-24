Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 февраля провёл видеоселекторное совещание по вопросам экономного использования воды в сельском хозяйстве.

По данным пресс-службы главы государства, во время оросительного сезона в текущем году «водоснабжение будет на 25% меньше нормального уровня».

На мероприятии отмечалась возможность экономии 3 миллиардов кубометров воды за счёт внедрения водосберегающих технологий на 430 тысячах гектаров.

Это увеличит спрос на водосберегающие технологии и оборудование. По предварительным оценкам, в феврале-апреле для производства систем капельного орошения и труб потребуется 35−40 тысяч тонн полиэтилена.

В связи с этим до 1 октября отменена пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена, необходимых для водосберегающих технологий.





Фото: Пресс-служба прездиента.

Министерству водного хозяйства поручено отремонтировать и обновить 3000 насосов, а также внедрить систему онлайн-мониторинга потребления электроэнергии и воды на насосных станциях.

По данным корреспондента «Газеты.uz», Шавкат Мирзиёев на совещании 10 февраля заявил, что вице-премьер Шухрат Ганиев и министр водного хозяйства Шавкат Хамраев вместе с хокимами областей несут персональную ответственность за экономию до 10 миллиардов кубометров воды в оросительный сезон этого года.

В частности, 1,5 млрд кубометров воды планируется сэкономить за счёт водосберегающих технологий, 2,5 млрд кубометров — ремонта ирригационных сетей, 2 млрд кубометров — посадки сельскохозяйственных культур, потребляющих меньше воды, 650 млн кубометров — выравнивания земли с помощью лазерного оборудования и 600 млн кубометров — за счёт внедрения информационных технологий.

В 2020 году также наблюдались проблемы с водоснабжением. Правительство 1 июня принимало постановление «О неотложных мерах по обеспечению надежного водоснабжения посевов и предотвращения нехватки воды в летний поливной сезон 2020 года». Тогда по прогнозам ожидалось снижение уровня обеспеченности водными ресурсами на 10−30% от нормативов, а запасов в водохранилищах — на 20−30% меньше, чем в предыдущие годы.