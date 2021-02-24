Компания «Узбекистон темир йўллари» опубликовала комментарий о зоне отдыха «Шоввозсой», расположенной на охраняемой территории Угам-Чаткальского государственного биосферного резервата в Ташкентской области.

Ранее в интернете появлялись предположения, что зона отдыха построена для руководства Узбекистана. В комментарии говорится, что эти сообщения необоснованны и необъективны.





В компании напомнили, что земли лесного хозяйства «Шоввозсой» были переданы «Узбекистон темир йўллари» постановлением Кабинета министров от 2010 года в целях сохранения существующей здесь экосистемы и создания современного центра экотуризма для железнодорожников и членов их семей, зарубежных партнёров компании, населения страны и иностранных туристов.





«С 2011 года, т. е. на протяжении 10 лет, здесь поэтапно велись строительные и созидательные работы. Все инвестиции осуществлены за счёт внебюджетных средств железнодорожной компании, в частности, её доходов», — говорится в заявлении.





Общий объём инвестиций в строительство зоны отдыха за прошедшее десятилетие составил 495 млрд сумов, сообщает компания.





Наряду с этим была создана инфраструктура, необходимая для сохранения и развития природного и животного мира на территории природного парка, протянуты линии электропередачи и построены автомобильная дорога и малое водохранилище, отмечается в сообщении.





Сейчас, наряду с зонами отдыха «Назарбек», «Чимган», «Ходжикент» и «Омонхона», зона отдыха «Шоввозсой» также находится в ведении «Узбекистон темир йўллари», «оказывая качественные услуги почти 90 тысячам железнодорожников и нашему населению», говорится в комментарии.





Помимо сотрудников железнодорожной компании, зона отдыха на основе договоров с «Узбекистон темир йўллари» и соответствующих направлений оказывает услуги в сфере экотуризма, экстремального туризма и оздоровления представителям Администрации президента, Кабинета министров, разных министерство, ведомств и государственных организаций, хокимиятов, а также населению республики и иностранным инвесторам, партнёрам и туристам, подчёркивается в заявлении.

В Telegram-канале компании также опубликован видеоролик, на котором показаны отдыхающие в зоне отдыха. «Прекрасное место для отдыха в урочище „Шоввозсой“. Зона отдыха находится на охраняемой территории Угам-Чаткальского государственного биосферного резервата. Здесь созданы все необходимые условия для незабываемого отдыха на природе с семьей, коллегами и друзьями!» — говорится в подписи к ролику.

Фотографии: «Узбекистон темир йўллари».