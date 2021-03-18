Вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения Узбекистана 2021/22 учебного года снова могут быть организованы на открытых площадках, сообщил начальник управления Государственного центра тестирования Фарход Мирзаев.

По его словам, в настоящее время ГЦТ работает над двумя сценариями проведения вступительных экзаменов:

в традиционном формате — в зданиях с большой вместимостью;

на открытых площадках в условиях пандемии.

Для проведения испытаний уже отобраны специальные места, в частности, 103 крытых здания, предназначенных для 50460 абитуриентов, а также 66 стадионов для рассадки 60570 человек, заявил представитель центра.

Фарход Мирзаев добавил, что совместно с уполномоченными министерствами и ведомствами формируется реестр — специальная платформа, куда государственные организации смогут вносить свои льготы для поступления в вузы.

Глава управления ГЦТ также подчеркнул, что в предстоящих вступительных экзаменах в бакалавриат ожидается участие 1,6 миллиона абитуриентов, а документы снова будут подаваться в режиме онлайн.

Напомним, в прошлом году заявления в государственные вузы подали свыше 1,484 миллиона абитуриентов, в тестах участвовали 1,24 миллиона. Студентами бакалавриата стали 140,8 тысячи.