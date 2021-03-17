С 20 марта в Алматы усиливаются карантинные ограничения с учётом ухудшения эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач города, передаёт Tengrinews.kz.

Меры предусматривают ограничение режима работы общественного транспорта, супермаркетов, продуктовых и непродуктовых магазинов, объектов общественного питания, почтовых отделений и других. Торгово-развлекательным центрам, крытым и открытым рынкам также запрещено работать в выходные дни.

Под запретом остаются массовые мероприятия, театры, кинотеатры, цирк, ночные и игровые клубы.

Карантинный режим усилен и в Алматинской области, где зафиксирован темп прироста заболеваемости коронавирусом. В выходные в регионе будет действовать полный локдаун.

Сейчас Алматы находится в «красной» зоне по эпидемиологической обстановке, Алматинская область — в «жёлтой».

Накануне ограничительные меры были ужесточены в столице Казахстана Нур-Султане.