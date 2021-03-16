В столице строится множество жилых комплексов на любой вкус и бюджет потребителей. Но не все новостройки могут похвастаться комфортными условиями проживания, исключительными удобствами, умной начинкой, оригинальным архитектурным дизайном и удобной локацией.

NRG представляет новую достопримечательность столицы — U-Tower.





Предвосхищающий ожидания многофункциональный жилой комплекс U-Tower — это проект бизнес-класса. Он не оставит равнодушным даже искушенного покупателя элитной недвижимости. Современный и впечатляющий дизайн архитектуры скрывает необходимые удобства для комфортной и счастливой жизни.

Расположение U-Tower не оставляет выбора для компании NRG, кроме как отнестись к делу с высокой ответственностью и украсить город изысканным шедевром архитектуры с многофункциональной составляющей для его жителей.

На конкурсе разработки дизайна U-Tower привлекались одни из ведущих архитектурных бюро с мировыми именами. В их число вошли Zaha Hadid, DP Architects Pte. Ltd., Benoy, INK Architects и другие. Также использован богатый опыт строительства и компетенции компаний Murad Buildings и BI Group в лице NRG. Были учтены особенности климата страны при фасадном решении, сделан особый упор на прочность и надежность конструкции с учетом сейсмики региона.



Контуры здания символизируют латинскую букву U. Интерпретации могут быть разными. Если брать во внимание, что здание будет объединять схожих по духу людей, ценящих удобства и надежность, то U может символизировать английское слово United. Функция в сочетании с формой задают особый тон всему зданию. Облик и наполнение U-Tower с первого взгляда настраивают на предвкушение чего-то необычного. А необычного тут предостаточно.

Чего только стоит смотровая площадка на 26 этаже, вызывающая яркие и захватывающие дух эмоции. Она дает возможность наслаждаться красивыми закатами и рассветами, не выходя за пределы территории жилого комплекса. Отсюда приятно созерцать красоту гор Чимгана, которые видны как на ладони. А в праздники можно любоваться салютами, которые будут запускаться неподалеку от площади Дружбы народов во время праздников.





Особого внимания заслуживают цифровые технологии и инновационные сервисы, внедренные в U-Tower. К ним относятся технологии Smart Home, Smart Remont и необычное решение City House.

Smart Home позволяет управлять домом через мобильное приложение даже на расстоянии.

Smart Remont — так называемый «ремонт на кончиках пальцев». Это приложение, которое дает возможность выбрать планировку квартиры, дизайн, цветовую палитру. Через него можно подобрать все, вплоть до выключателей. Система составляет смету, и владелец квартиры получает точную сумму. В этом случае ремонт квартиры доверяется застройщику, который его контролирует. Клиенты могут дистанционно следить за процессами. Благодаря контактам с производителями и основными поставщиками продукции цены на строительные и отделочные материалы для клиентов компании будут даже ниже, чем в магазинах.

Smart Remont и Smart Home клиенты могут приобрести за отдельную плату.





City House — квартира со своим двориком. Для любителей собственной территории организован выход из гостиной прямо на зеленую лужайку заднего двора с видом на город. Эту опцию имеет ограниченное количество квартир.

Собственное сервисное обслуживание NRG Clients сделает проживание семей в комплексе уютным и беззаботным. NRG Clients будет обеспечивать чистоту и порядок на всей территории комплекса. Сервис будет с заботой управлять общим имуществом и прилагать максимум усилий в обеспечении бытового комфорта для всех жильцов.

U-Tower без сомнения станет архитектурной изюминкой с умной и комфортной начинкой. Потрясающий силуэт здания будет выделяться не только своей необычной формой, высотой и локацией. Строение станет знаковым символом беспрерывного и успешного развития современного общества.

«Жилой комплекс U-Tower — Uникальный, Uдобный, Uмный!».

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