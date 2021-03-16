В Пайарыкском районе Самаркандской области задержана женщина, подозреваемая в убийстве двух несовершеннолетних детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

14 марта в районную прокуратуру поступило заявление жительницы махалли «Алишер Навои» М. Т. о пропаже двух её детей — С. (2007 г. р.) и А. (2013). Начав расследование, следственно-оперативная группа обнаружила в одном из домов махалли сожжённые и закопанные тела убитых детей.

Следствие установило, что 13 марта О. Т. проникла в дом соседки М. Т. с намерением украсть деньги и ценные вещи. Свидетелями кражи стали дети, вернувшиеся из школы.

В целях сокрытия преступления и совершения умышленного убийства О. Т. обманным путём завела детей к себе домой. Во дворе дома она ударила обоих лопатой в области головы и шеи. Затем она вырыла яму глубиной полметра, поместила туда тела детей и сожгла их, а останки закопала.

В отношении О. Т. возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «ж» и «о» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух лиц, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление).

Подозреваемая задержана, о чём её близкому родственнику было сообщено по телефону. Предварительное следствие ведётся отделом по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Самаркандской области. Дело находится на личном контроле прокурора области.