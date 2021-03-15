Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 марта выступил с заявлением, приуроченным к годовщине объявления глобальной пандемии коронавируса.

Он напомнил о «цунами несчастий», обрушившемся на человечество: смерти, экономические трудности, снижение уровня благосостояния, дальнейшее обнищание тех, кто и так находился на обочине жизни.

«Вот уже год во многих уголках планеты пустуют офисные здания, на улицах нет прохожих, а школы закрыты, — отметил глава ООН. — Но люди смогли принять новые условия жизни и несмотря ни на что продолжить работу и учебу».

Глава ООН особо остановился на работе медицинских работников, выразив восхищение их преданностью делу и готовностью жертвовать собой. Он также отметил заслуги тех, кому пришлось работать даже в дни самого строгого карантина, чтобы обеспечить остальным нормальные условия жизни. Генсек отдал должное всем, кто отважился преградить путь лжи и дезинформации, кто уважает науку и готов следовать рекомендациям ученых. «Вы помогли спасти жизни», — заявил он.

Антониу Гутерриш отметил, что начавшаяся кампания по вакцинации дарит надежду: «Появился свет в конце туннеля».

При этом он напомнил, что во многих странах с низким уровнем дохода не сделана ещё ни одна прививка от COVID-19, а некоторые более благополучные государства уже находятся на пути к заветной цели — полной вакцинации своего населения. «Двусторонние сделки по закупке вакцин у производителей подрывают возможность обеспечить всеобщий доступ к прививкам», — предупредил генсек ООН.

Он назвал глобальную кампанию всеобщей вакцинации «величайшим нравственным испытанием всех времён» и напомнил, что только пройдя его, человечество сможет «перезапустить мировую экономику». «Только так мы сможем изолировать вирус вместо того, чтобы самим сидеть взаперти», — добавил Антониу Гутерриш.

Он призвал рассматривать вакцины от COVID-19 как «общественное благо» и произвести достаточное их количество, чтобы вакцин хватило на всех жителей земли. «Это означает, что необходимо по меньшей мере удвоить сегодняшние производственные мощности по всему миру. И начинать надо уже сейчас», — отметил глава ООН.