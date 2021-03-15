Сеть магазинов Texnomart объявила о партнерстве со швейцарской компанией Zoodmall. Благодаря ему покупатели Узбекистана смогут приобрести бытовую технику и электронику онлайн по доступным ценам без комиссии и переплат. Теперь оформить рассрочку можно через платежную систему ZoodPay «Купи сейчас, плати потом».

Метод оплаты по рассрочке ZoodPay помогает совершать покупки в любой момент. А оплачивать товары можно тремя равными частями каждые 30 дней без комиссии и переплаты.

Как это работает:

На сайте texnomart.uz можно добавить нужные товары в корзину. Далее нужно выбрать ZoodPay в качестве способа оплаты. Сумма заказа должна быть от 140 тысяч до 2,5 млн сумов. Необходимо ввести свой номер телефона, дату рождения и зарегистрировать платежную карту. Получить онлайн-одобрение на покупку можно мгновенно.

Оплачивать товары можно тремя равными платежами. Первая оплата — в момент покупки, вторая — через 30 дней после покупки, третья — спустя 60 дней.

Использовать рассрочку ZoodPay вместе с texnomart.uz просто, легко и безопасно.

Подробности можно узнать на сайте texnomart.uz и по телефону: (+998) 71−209−99−44.

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