Сеть магазинов Texnomart объявила о партнерстве со швейцарской компанией Zoodmall. Благодаря ему покупатели Узбекистана смогут приобрести бытовую технику и электронику онлайн по доступным ценам без комиссии и переплат. Теперь оформить рассрочку можно через платежную систему ZoodPay «Купи сейчас, плати потом».
Метод оплаты по рассрочке ZoodPay помогает совершать покупки в любой момент. А оплачивать товары можно тремя равными частями каждые 30 дней без комиссии и переплаты.
Как это работает:
- На сайте texnomart.uz можно добавить нужные товары в корзину. Далее нужно выбрать ZoodPay в качестве способа оплаты. Сумма заказа должна быть от 140 тысяч до 2,5 млн сумов.
- Необходимо ввести свой номер телефона, дату рождения и зарегистрировать платежную карту.
- Получить онлайн-одобрение на покупку можно мгновенно.
Оплачивать товары можно тремя равными платежами. Первая оплата — в момент покупки, вторая — через 30 дней после покупки, третья — спустя 60 дней.
Использовать рассрочку ZoodPay вместе с texnomart.uz просто, легко и безопасно.
Подробности можно узнать на сайте texnomart.uz и по телефону: (+998) 71−209−99−44.
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