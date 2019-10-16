Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) опубликовало статью аналитика Миркомила Собитова, в которой он пишет об активизации «внедрения идеи гомосексуализма» в стране с помощью теории «Окно Овертона» (на узбекском языке — здесь).

Как утверждает автор, в последнее время в ряде СМИ и социальных сетях активно обсуждается статья 120 (мужеложство) Уголовного кодекса и проводятся различные опросы для изучения мнения людей о гомосексуализме (ссылки на обсуждения и опросы не приводятся).

«Безусловно, в основном люди негативно высказываются о гомосексуализме, осуждают его представителей. Но ведь такие опросы и обсуждения проводятся не для оправдания или очернения, а чтобы люди чаще думали и рассуждали об этом. Это сигнализирует о начале страшной духовной диверсии против нашей страны», — считает Миркомил Собитов.

По мнению автора, в мире сегодня «идет интеллектуальная война», главная цель которой «завоевать не страны, а разум народов». «Первым делом наносится удар по духовным ценностям. В этом им помогает „Окно Овертона“», — пишет он.

Окно Овертона — модель для понимания того, как идеи в обществе меняются со временем и влияют на политику. Ее основная концепция заключается в том, что политики ограничены в том, какие политические идеи они могут поддержать — они обычно проводят только ту политику, которая широко принята в обществе. Теория разработана Джозефом Овертоном в середине 1990-х годов во время работы в Макинском центре публичной политики (США).

«Если вглядеться, то складывается такое впечатление, что управляют некие силы, влияющие на общественное мнение, и таким образом распространяется гомосексуализм», — отмечает Собитов. «Эта ситуация отчетливо обсуждается в социальных сетях. Значит, есть основание утверждать, что „Окно Овертона“ в Узбекистане для идеи гомосексуализма открыто», — считает он.

Для борьбы с внедрением этой идеи автор предложил несколько мер. Первая — «быть как все, не подрожать кому-либо, сохранять свою индивидуальность».

«В нашем случае это означает — сохранить национальные и религиозные ценности. К примеру, в школах под предлогом организации просветительского урока для лекции о половом воспитании предоставляются разные сведения о контрацепции, тем самым пропагандируется беспорядочная половая жизнь. На самом деле у узбеков есть своеобразная школа полового воспитания, которая подразумевает не выведение вопросов о половой жизни на всеобщее обсуждение. У нас не принято без конца обсуждать подобного рода вопросы, они деликатным образом передаются от матерей к дочерям, от старших сестер к младшим, от отцов к сыновьям. Это — наша ценность, наша индивидуальность», — утверждает Собитов.

Он отметил, что «в свое время» Министерство юстиции совместно с уполномоченными организациями оперативно пресекли «действия по легализации ЛГБТ, которые осуществлялись под „маской“ борьбы со СПИДом неправительственными организациями, финансируемыми некоторыми международными и зарубежными организациями».

Автор добавил, что в стране «чувствуется потребность» в структурах, обладающих современными социальными технологиями и психологическими знаниями. «Не надо прекращать бороться с чуждыми идеями, нужно поднять эту работу на новый уровень», — подчеркнул он.

В качестве второй меры Миркомил Собитов предложил «отказаться от эвфемизма и непонятных жестов, говорить все, как есть».

«Например, если кто-то начинает спекулировать на смерти гомосексуала и предлагает исключить из УК 120-ю статью, то это означает, что „Окно Овертона“ открылось. Если в этой ситуации оставить вопрос открытым или пассивно противиться этому жестами, которые можно трактовать по-разному, то это предложение получит право на жизнь», — полагает автор.

По утверждению аналитика, в Узбекистане начали применять «разные вредоносные социальные манипуляционные технологии» и призвал читателей быть бдительными. «Если это и дальше будет продолжаться, то мы можем увидеть первое успешное внедрение в нашей стране теории „Окно Овертона“», — говорится в статье.

При внедрении этой теории, считает автор, используются «слабые стороны нашего народа», такие как «излишняя сдержанность в обвинении кого-то, желание быть активным в дискуссиях, сплетничать».

«Безусловно, гомосексуализм был в нашей стране, но это никогда и нигде ни оглашалось, не обсуждалось в прессе, не показывалось по телевидению, в фильмах, не раскрывалось в художественных произведениях. А сейчас, хоть и в черных красках, эта тема освещается очень широко. Табу на гомосексуализм исключено! Но ведь табу должно оставаться табу», — подчеркнул Миркомил Собитов, посоветовав СМИ и блогерам «сделать эту тему для себя табу».

«Это не просто духовная, но и политическая диверсия», — делает вывод аналитик. По его мнению, цель внедрения гомосексуализма — «развивать человека не как личность, а превратить его в существо, чудовище, заставить его подчиняться своим инстинктам, духовно убить, сделать рабом своего тела».

«Если человек поддастся этому увлечению, он потеряет такие духовные качества, как чувство патриотизма, инстинкт самосохранения и самозащиты. Он пойдет на все ради политики и идеологии, обеспечивающих легкий доступ к получению любого физического удовольствия. Такой народ легко повести за собой», — отметил автор.

«Узбекский народ не может пойти против своей природы и национальных ценностей. Гомосексуализм — это призыв к прекращению человеческого рода, вечной жизни, орудие против разума человека. Мы не примем и отвергнем эту идею. Мы — на стороне общечеловеческих и национальных ценностей», — подытожил аналитик.