В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как житель Алтыарыкского района Ферганской области пытается порезать себе вены у здания народной приёмной. Мужчина заявил, что решился на этот шаг из-за отмены документа хокима о выделении ему земельного участка под виноградарство.

В хокимияте Ферганской области подтвердили, что инцидент произошёл 11 марта, а мужчиной на видео является житель района Маъмуржон Бердалиев. Благодаря действиям сотрудников районного ОВД мужчина был остановлен и доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе администрации.

Для изучения ситуации сформирована рабочая группа из представителей областных хокимията, народной приёмной, кенгаша народных депутатов, прокуратуры и управления внутренних дел.

Рабочая группа изучит заявление мужчины о выделении ему земли для выращивания винограда и отмене решения хокима района, а также факторы, побудившие Бердалиева к совершению описанных действий.