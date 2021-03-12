Несколько стран Европы в качестве предосторожности временно приостановили использование вакцины от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, сообщает The Guardian. Причиной стали сообщения об образовании тромбов у некоторых вакцинированных.

В Дании, Норвегии и Исландии применение вакцины AstraZeneca приостановлено полностью на время проведения расследования, в то время как Австрия, Италия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург запретили использование вакцины только из одной партии (1 миллион доз, отправленных в 17 стран).

В Австрии после прививки скончалась 49-летняя медсестра. В Дании использование препарата остановлено на две недели после того, как умерла 60-летняя женщина, привитая той же спорной партией. Норвегия приняла решение вслед за Данией «в качестве превентивной меры». В Италии также назвали шаг превентивным, отметив, что связь между случаями смерти двух полицейских (43 и 50 лет) не установлена.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что страны могут продолжать применять вакцину Oxford/AstraZeneca, пока ведётся расследование. «На данным момент нет доказательств, что эти случаи были вызваны вакцинацией, они также не перечисляются в списке побочных эффектов данной вакцины», — говорится в заявлении.

«Преимущества вакцины по-прежнему перевешивают риски», — отметили в агентстве. По данным организации, на 5 миллионов человек, вакцинированных в Европе данным препаратом, зафиксировано 30 случаев тромбоза.

В Евросоюзе разрешение на применение получили вакцины компаний Moderna, AstraZeneca, Pfizer и Janssen (Johnson & Johnson).

В Великобритании и Австралии продолжат использование вакцины AstraZeneca. В Тайланде в пятницу должна была начаться вакцинация этим препаратом, однако она приостановлена на фоне сообщений из Европы. В стране будут ожидать результатов расследования в Дании и Австрии. Вакцинация началась в прошлом месяце с использованием китайской Sinovac.

На днях замминистра здравоохранения Баходир Юсупалиев сообщал, что в рамках инициативы COVAX в Узбекистан 15−20 марта будет бесплатно поставлена первая партия из 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca, производимой по лицензии Институтом сывороток Индии (SII).

Кроме того, ведутся переговоры по приобретению 1 миллиона доз российской вакцины «Спутник V». В марте также ожидается поставка 1 миллиона доз китайской вакцины ZF-2001.

За прошедший год в Узбекистане официально зарегистрировано свыше 80 тысяч случаев коронавируса и 622 случая смерти от этой инфекции.