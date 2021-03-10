12 марта состоится саммит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и канцлера Германии Ангелы Меркель в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Лидеры двух стран рассмотрят вопросы расширения узбекско-германского многопланового партнерства.

«Особое внимание будет уделено вопросам выполнения договорённостей встреч на высшем уровне, развития конструктивного политического диалога, продвижения совместных проектов и программ торгово-экономического, инвестиционного, финансово-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев и Ангела Меркель также обсудят актуальную международную и региональную повестку.