Навоийский горно-металлургический комбинат в 2018—2027 годы осуществит проект по расширению добычи золота на карьере «Мурунтау», основной сырьевой базы предприятия, стоимостью 733,9 млн долларов. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана.

Документов утверждены основные технико-экономические параметры технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. Он предусматривает отработку пятой очереди карьера (первый этап) и увеличение добычи до 47 миллионов тонн руды в год. Срок инвестиционного периода — девять лет.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств НГМК на 445,9 млн долларов и кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана — 288 млн долларов.

«Мурунтау» является одним из самых крупных в мире золоторудных месторождений. С начала эксплуатации здесь добыто более 1,5 миллиарда тонн руды. В настоящий момент глубина карьера (IV очередь) составляет около 570 м.

По данным НГМК, комбинат в 2017—2026 годах планирует реализовать 27 проектов по модернизации действующих и строительству новых производств общей стоимостью более 3 млрд долларов. Их осуществление позволит на 30% увеличить производственную мощность комбината, а также создать дополнительно около 31 тысячи рабочих мест.

Производство драгоценного металла на НГМК в последние годы составляло порядка 70 тонн при общей добыче этого металла в республике около 100 тонн. Производственный комплекс в настоящее время объединяет четыре металлургических завода в Навои, Зарафшане, Учкудуке и Зармитане.