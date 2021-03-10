Президент Узбекистана 3 марта подписал постановление о дополнительных мерах государственной поддержки отраслей животноводства.

Согласно документу, 1 января 2021 года по 1 января 2024 года по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу и налогу за пользование водными ресурсами по основному виду деятельности субъектов племенного дела налоговая ставка применяется в размере 50%.

С 1 марта субъектам предпринимательства, пользующимся компенсациями и гарантией Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности и своевременно осуществляющим платежи по кредиту в направлении животноводства, птицеводства, рыбоводства и кролиководства, разрешается вновь использовать гарантию Фонда по новым кредитам до полного погашения их задолженности по кредиту.

С 1 июля 2021 года субсидии из республиканского бюджета выделяются следующим плательщикам налога на добавленную стоимость:

животноводческим хозяйствам — в размере 2000 сумов за каждый килограмм живого веса и 200 сумов за каждый литр молока крупного и мелкого рогатого скота, выращенного в указанных хозяйствах и реализуемого в качестве мяса;

птицеводческим хозяйствам — в размере 50 сумов за каждое яйцо и 800 сумов за каждый килограмм мяса выращенной и реализуемой птицы;

рыбоводческим хозяйствам — в размере 3000 сумов за каждый килограмм холодноводных видов рыбы (лосося, форели и осетра), выращенных интенсивным методом, других видов рыбы — 1 000 сумов.

Субсидии выделяются предприятиям, не имеющим задолженности по налогу на добавленную стоимость, соблюдающим необходимую предусмотрительность при выборе контрагентов, в срок до 25-го числа следующего месяца на основании их заявлений о выделении субсидии.

В структуре центрального аппарата Агентства «Узбекчорванасл» создается Управление по развитию птицеводческой и кролиководческой сфер. В центрах «Чорванасл» во всех регионах страны будут созданы сектора по развитию птицеводческой и кролиководческой работы.

В системе Государственной ветеринарной службы будут сформированы лаборатории по анализу структуры кормов скота, птиц, рыб и диагностике болезней птиц. На оснащение их современным оборудованием из резервного фонда Кабинета министров выделяется 3 млрд сумов.

На Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства возложена дополнительная задача по содействию предприятиям, занимающимся производством, переработкой, заготовкой и реализацией мясной, молочной и иной животноводческой продукции, а также обеспечению взаимодействия между ними.

Дополнительными задачами Агентства «Узбекчорванасл» по развитию птицеводческой и кролиководческой сфер определены:

координация реализации мер по развитию птицеводческой и кролиководческой сфер, последовательной реализации единой научно-технической, технологической, инвестиционной и экспортной политики, а также мониторинг цен на внутреннем и внешнем рынках;

проведение маркетинговых исследований по расширению рынков сбыта птицеводческой и кролиководческой продукции, разработка предложений и рекомендаций по определению оптимального механизма формирования цен на продукцию;

укрепление кормовой базы птицеводства и кролиководства путем создания новых и модернизации действующих мощностей по производству полноценных кормов с высоким содержанием белка для птиц и кроликов;

проведение научно-исследовательских работ по внедрению инноваций в области производства и переработки птицеводческой и кролиководческой продукции.

Минфину поручено разработать порядок страхования рыбоводческими хозяйствами искусственных водоемов, разводимой в них рыбы и оборудования, при этом должны быть предусмотрены в качестве страховых случаев такие обстоятельства, как гибель вследствие бурь, ураганов, селей, наводнений, землетрясений, болезней, холодной или жаркой погоды, не свойственных данной местности, а также взрывов, причинения вреда хищными птицами, умышленных действий третьих лиц, кражи. Кроме того, будет разработан и порядок страхования гибели птицы, разводимой на птицеводческих предприятиях, вследствие различных заболеваний и чрезвычайных ситуаций (сбоев в обеспечении электрической энергией и природным газом).

Покрытие части страхового возмещения по страхованию поголовья птицы в размере до 50% будет осуществляться за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

Птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам будут выделять стационарные торговые точки продажи яиц, мяса птицы и рыбной продукции, а также места под строительство магазинов на дехканских рынках и на густонаселенных территориях, для торговли птицеводческой и рыбной продукцией.

Документ поручает привлечь в сферу животноводства до 1 июля 2021 года кредитную линию Французского агентства развития и в 2021—2022 годах — Всемирного банка.

С 2021/2022 учебного года начнет прием студентов Андижанский техникум ветеринарной медицины Самаркандского института ветеринарной медицины, организуемый на базе Мархаматского техникума легкой промышленности при Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности.