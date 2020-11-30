В Министерстве энергетики заявили, что гибель около 6000 кур на птицефабрике в Яккабагском районе Кашкадарьинской области не была связана с отключением электричества. Ранее в социальных сетях появились сообщения, связывающие инцидент с прерыванием подачи электроэнергии.

Минэнерго установило, что птицефабрика «Кумуш куз файзи» использовала электроэнергию только для освещения и вентиляции помещений. Отмечается, что соответствующий договор между потребителем и Яккабагским РЭП был заключен 4 января 2020 года.

«Согласно данному договору, в случае отключения электроэнергии работа системы вентиляции цеха осуществляется запуском дизель-генератора. Однако 19 ноября данное условие не было выполнено из-за того, что дизельное (летнее) топливо генератора замёрзло, то есть данный субъект предпринимательства не подготовился к осенне-зимнему периоду соответствующим образом», — говорится в сообщении министерства.

Минэнерго уточняет, что в тот день дважды производились «кратковременные отключения электроэнергии» — с 14:00 до 14:30 и с 17:50 до 20:10. «Генератор не был запущен из-за его неподготовленности к снижению температуры воздуха», — добавили в пресс-службе.

«Мы допустили ошибку — топливо в нашем генераторе замерзло и его нельзя было запустить. В результате этого мы не смогли обеспечить работу воздухозаборника в помещении, где содержатся птицы. Из-за этого в помещении скопился газообразный аммиак, который является продуктом жизнедеятельности самих кур, и птицы погибли от его концентрации. Потеряно порядка 6000 птиц, но с учетом общей мощности птицефабрики — 400 тысяч птиц, надеемся возместить этот ущерб», — приводит энергетическое ведомство слова руководителя птицефабрики Абдунаби Гиясова.

Ранее «Газета.uz» писала о случае в Самаркандской области, когда из-за отключения электричества замерзла большая часть овощей в теплицах. После изучения инцидента прокуратура Каттакурганского района подала в суд на региональную электросеть Самарканда с требованием возместить фермерам ущерб в 1,54 млрд сумов.