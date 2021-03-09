В Яккасарайском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
Инцидент произошёл 7 марта примерно в 23:55 на улице Шота Руставели. Водитель Cobalt, 27-летний Отабек Б., превысил скорость и врезался в столб, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим Cobalt, которым управлял 65-летний Александр Ш.
В результате ДТП пассажиры первого Cobalt, 28-летний Шохжахон Э. и 29-летний Сардор Ю., а также водитель второго Cobalt и его пассажир, 26-летний Василий Ш., получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту ведётся доследственная проверка, отметило ГУВД.
Алексей Николаевич
Пресс-служба ГУВД Ташкента рассказывает нам про аварии на дорогах, кто и как превысил скорость, предупреждает нас о комментариях на интернет ресурсах.. а когда пресс-служба ГУВД Ташкента громко, на всю СТРАНУ объявят, что они наконец-то преступили к реальной работе, внедрили наказание, за превышение скорости авто, за нарушение правил перехода пешеходами проезжей части и правил проезда пешеходных переходов, да такое, чтобы даже кошка боялась нарушить эти правила. Когда? А состояние дорог? Хуже чем на Донбассе. Как в песне уже-".. крикну! А в ответ тишина."
Rishad Nigmatulin
А это любимая улица для гонок!скоро сезон байкеров и окна ночью не откроешь!видимо они днём отсыпаются а ночью гонять начинают,когда обычные люди выспаться хотят!всё ждём когда рейды начнутся на шумную выхлопную систему!
Zokirkhoja Isakhodjaev
Когда уже начнут борьбу против таких водителей? Когда уже начнут лишать их вод прав, тех кто выезжает на встречную полосу, проезжают на красный?
Сколько можно уже облагать штрафами?