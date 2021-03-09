В Яккасарайском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Инцидент произошёл 7 марта примерно в 23:55 на улице Шота Руставели. Водитель Cobalt, 27-летний Отабек Б., превысил скорость и врезался в столб, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим Cobalt, которым управлял 65-летний Александр Ш.

В результате ДТП пассажиры первого Cobalt, 28-летний Шохжахон Э. и 29-летний Сардор Ю., а также водитель второго Cobalt и его пассажир, 26-летний Василий Ш., получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту ведётся доследственная проверка, отметило ГУВД.