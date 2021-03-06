Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщил о двух землетрясениях, зафиксированных ночью и утром.

Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 2:52, находился в Пскентском районе Ташкентской области (40,89 градуса северной широты; 69,5 градуса восточной долготы). Магнитуда в эпицентре составила 4,4. Глубина очага — 10 км.

В Ташкенте (48 км в юго-восточном направлении) подземные толчки ощущались с силой , 4 балла, в Гулистане (75 км) — 3 балла, в Джизаке (164 км) и Намангане (183 км) — 2 балла.

Второе землетрясение произошло в 6:04 по ташкентскому времени на территории Кадамжайского района Кыргызстана недалеко от границы с Ферганской областью Узбекистана. (40,24 градуса северной широты; 71,88 градуса восточной долготы), в 252 км в юго-восточном направлении от Ташкента. Магнитуда в эпицентре составила 4. Глубина очага — 13 км.

Землетрясение ощущалось в Фергане (18 км от эпицентра) с силой 4 балла, в Андижане (72 км) и Намангане (86 км) — 2 балла.