Президент Шавкат Мирзиёев постановлением от 25 февраля утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Узбекистана, в Казахстане и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Казахстана, в Узбекистане.

Документ был подписан 15 апреля 2019 года в Ташкенте. Датой вступления его в силу указано 22 мая 2020 года. Президент Казахстана подписал закон о ратификации соглашения 26 марта 2020 года.

Как уточняет Norma.uz, cоглашение призвано урегулировать миграционные потоки и предотвратить незаконную трудовую деятельность на территории двух стран.

В документе под трудящимся-мигрантом понимается лицо, достигшее 18 лет, на законном основании пребывающее на территории второго государства и на законном основании занимающееся в нём оплачиваемой трудовой деятельностью.

Согласно соглашению, трудящиеся-мигранты имеют право на отдых в соответствии с законодательством принимающего государства и условиями трудового договора, получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, получение от компетентных органов принимающего государства информации, касающейся условий и порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности на его территории и другое.

В документе урегулированы вопросы оплаты труда трудящихся-мигрантов и налогообложения их доходов, пенсионного и социального обеспечения, осуществления выплат и компенсаций в случаях смерти либо получения увечья, а также возмещения вреда вследствие увечья, профзаболевания либо иного вреда здоровью, связанного с исполнением трудовых обязанностей.

Соглашение также закрепляет процедуру признания документов об образовании.

В целях осуществления трудящимися-мигрантами трудовой деятельности на территории принимающего государства документы об образовании признаются без проведения процедур признания документов.

При этом трудящиеся-мигранты, имеющие право на занятие педагогической, медицинской или фармацевтической деятельностью, получившие соответствующее образование, проходят установленную законодательством принимающего государства процедуру признания документов об образовании. Они допускаются к данной деятельности в порядке, установленном законодательством принимающего государства.

Соглашением урегулированы и другие аспекты (текст соглашения на узбекском языке).