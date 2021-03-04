Узбекистан занял 108-е место из 178 в Индексе экономической свободы (2021 Index of Economic Freedom), поднявшись на 6 позиций. Рейтинг ежегодно составляется фондом Heritage Foundation совместно с The Wall Street Journal.

Уровень экономической свободы в Узбекистане составил 58,3 балла из 100. По сравнению с прошлым годом общий показатель вырос на 1,1 балла «в первую очередь из-за повышения эффективности судебной системы». Соседями страны по рейтингу стали Китай (107-е место) и Бутан (109).

Среди 40 стран Азиатско-Тихоокеанского региона Узбекистан находится на 21-м месте с общим баллом ниже среднего показателя по региону (60,2) и миру (61,6).

«В этом году узбекская экономика оставалась преимущественно несвободной. В 2020 году правительство объявило о новой стратегии развития, которая включает реформирование госинститутов, обеспечение верховенства закона, реформирование судебной системы, укрепление банковского и финансового секторов и другие улучшения, такие как сокращение госрегулирования и обеспечение прав собственности для привлечения инвестиций. Если она окажется успешной, Узбекистан однажды сможет пополнить ряды умеренно свободных экономик», — отмечают эксперты.

Из стран Центральной Азии Казахстан расположился на 34-м месте и относится к преимущественно свободным экономикам. Кыргызстан занимает 78-е место (умеренно свободная экономика), Таджикистан — 134-е (преимущественно несвободная экономика) и Туркменистан — 167-е (репрессивная экономика).

Лидером индекса вновь стал Сингапур, за ним следуют Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.