Верховый суд Узбекистана 2 марта рассмотрел кассационные жалобы 16 женщин, осужденных на разные сроки лишения свободы за совершение тяжких, особо тяжких преступлений и отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

В заседании приняли участие председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства Малика Кадирханова и заместитель председателя данного Комитета Носирбек Абдуллаханов.





При изучении жалоб было учтено, что «осужденные женщины отбыли основную часть наказания, искренне сожалеют о содеянном, проявили свои положительные стороны в процессе отбывания наказания и получили благодарности от руководства учреждения», говорится в сообщении.

«Осужденные женщины, совершившие тяжкие преступления, искренне раскаялись в содеянном и принесли свои извинения президенту, нашему народу», — пишет пресс-служба Сената.

С учетом отбытия основной части наказания, признания вины и раскаяния, возраста и писем о поручительстве, приговоры, назначенные 14 женщинам, смягчены, они освобождены от наказания и вернулись к своим семьям. Еще двум женщинам-заключенным также смягчили наказание.