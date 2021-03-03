В Учтепинском районе Ташкента найдена собака с ранением от выстрела из оружия, сообщило Общество защиты животных «Mehr va oqibat».

Раненую собаку, пытающуюся выбраться из арыка, заметил неравнодушный житель города и позвонил зоозащитникам, предположив, что животное сбила машина.

Усилиями волонтёров собаку доставили в ветеринарную клинику, к этому моменту её состояние резко ухудшилось. Врачи на основании рентгеновского снимка установили, что в животное стреляли из оружия. Пуля находится в тканях собаки, сейчас животному проводится курс интенсивной терапии.





Собаку назвали Милли, волонтёр-куратор объявила сбор пожертвований для лечения животного.

Общество защиты животных просит очевидцев этого происшествия или других случаев жестокого обращения с животными обращаться по телефону горячей линии «Mehr va oqibat» — 93−812−04−13.