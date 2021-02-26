Сегодня мобильная связь является неотъемлемой частью жизни. Выбирая оператора, в первую очередь сопоставляется качество услуг с их удобством и гибкостью. Но не всегда удается найти удобный тарифный план, который бы оптимально соответствовал запросам. Каждый месяц потребность в ресурсах — минутах, мегабайтах или SMS — может меняться. Инновационная тарифная линейка UNITS от UZTELECOM поможет решить эту дилемму.

UNITS — это гибкая линейка тарифных планов. Она дает возможность определять ресурсы самостоятельно в зависимости от необходимости и использовать по усмотрению. При подключении тарифа вы приобретаете не мегабайты, минуты или SMS. Вы получаете UNIT’ы — универсальную единицу измерения мобильного общения. Теперь можно легко управлять ресурсами в режиме реального времени. Расчет прост: 1 Unit = 1 МБ, 1 минута или 1 SMS.

Таким образом, выбрав один из восьми предложенных тарифных планов стоимостью от 7 до 75 тысяч сумов, вы сможете приобрести от 700 до 20 тысяч UNIT’ов. Потратить их можно на мобильные звонки, интернет или SMS в том соотношении, в котором удобно вам.

При этом беспокойство о сверхлимите и продлении тарифного плана отходит на задний план — UNITS сам позаботится о вашей системе расчетов. Когда вы израсходуете все UNIT’ы до начала расчетного периода, денежные средства с вашего баланса не будут списываться. В этом случае вы легко сможете воспользоваться услугой RESTART.

Переход на тарифную линейку UNITS доступен практически с любого тарифного плана любым удобным способом — через USSD-команду, SMS, личный кабинет, мобильное приложение MyUZTELECOM, офисы продаж и call-центр.

«UNITS — каждый UNIT в твоем распоряжении!»

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