Президент США Джо Байден в среду отменил ещё один указ своего предшественника Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну некоторым категориям иностранцев, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В апреле прошлого года Трамп подписал документ, который запрещает въезд иностранцев, которые представляют риск для американского рынка труда в период пандемии COVID-19. Впоследствии экс-президент дважды продлевал указ.

Джо Байден отменил действие документа, заявив, что он не защищает интересы США. «Это вредит Соединенным Штатам, в том числе мешает членам семей граждан США и законным постоянным жителям воссоединиться со своими семьями. Это также вредит отраслям экономики США, в которых работают специалисты со всего мира. И это вредит людям, которые получили иммиграционные визы в рамках ежегодной лотереи», — объяснил свою позицию глава государства.

После вступления в должность Байден отменил целый ряд указов, принятых Трампом. В начале февраля он распорядился воссоединить детей и родителей, которые нелегально пересекли границу с Мексикой. Такую практику ввёл Трамп в рамках политики «нулевой толерантности к мигрантам».

Позже стало известно о намерении США вернуться в Совет по правам человека ООН, откуда Трамп вывел страну тремя годами ранее. 19 февраля Байден вернул США в Парижское соглашение по климату, подразумевавшее снижение выбросов углерода в атмосферу и модернизацию промышленности.